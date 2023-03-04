Bochum - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Schalke 04 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Schalke 04 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Schalke 04 maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da oynanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...