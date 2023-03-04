Haberler Almanya Bundesliga Bochum - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Bochum ile Schalke 04 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bochum - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2023 Cumartesi 14:32
Bochum - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Schalke 04 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Schalke 04 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Schalke 04 maçı 4 Mart Cumartesi günü saat 17:30'da oynanacak.

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