Haberler Almanya Bundesliga Schalke - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 22. haftada Schalke ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Schalke - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 11:00
Schalke - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Schalke ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Schalke - Stuttgart maçı 25 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

SCHALKE - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Schalke

Fahrmann; Aydin, Yoshida, Jenz, Ouwejan; Kral, Krauss; Drexler, Zalazar, Bulter; Frey

Stuttgart

Bredlow; Anton, Mavropanos, Ito, Sosa; Endo, Karazor, Haraguchi; Dias, Silas, Fuhrich

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Olay kadın Şeyma Subaşı yine bir skandala imza attı! Şeyma Subaşı’nın hesabı kapatılacak mı? Şikayet yağdı!
Arda Turan 26 milyon TL'yi bastı kendisine kraliyet arabası aldı! Araçta yok yok ama henüz bir kere bile kullanmadı
Kartal'dan Cenk Tosun kararı! Sezon sonu...
G.Saray taraftarında Di Maria endişesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Werder Bremen - Bochum maçı saat kaçta?
Hertha Berlin - Augsburg maçı saat kaçta?
İstanbul barajları doluluk oranı (25 Şubat 2023)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek? 25 Şubat
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montpellier - Lens maçı saat kaçta? Montpellier - Lens maçı saat kaçta? 10:49
Angers - Lyon maçı saat kaçta? Angers - Lyon maçı saat kaçta? 10:44
F.Bahçe-Sevilla eşleşmesini yorumladı! "Tek güvencem..." F.Bahçe-Sevilla eşleşmesini yorumladı! "Tek güvencem..." 10:31
NBA'deki tarihi maçta kazanan Sacramento NBA'deki tarihi maçta kazanan Sacramento 10:25
Kartal'dan Cenk Tosun kararı! Sezon sonu... Kartal'dan Cenk Tosun kararı! Sezon sonu... 10:06
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? 09:50
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme... F.Bahçe'de flaş Valencia gelişmesi! Yeni sözleşme... 09:49
Schalke - Stuttgart maçı saat kaçta? Schalke - Stuttgart maçı saat kaçta? 09:46
F.Bahçe'den Traore bombası! F.Bahçe'den Traore bombası! 09:46
G.Saray taraftarında Di Maria endişesi! G.Saray taraftarında Di Maria endişesi! 09:45
Werder Bremen - Bochum maçı saat kaçta? Werder Bremen - Bochum maçı saat kaçta? 09:41
Hertha Berlin - Augsburg maçı saat kaçta? Hertha Berlin - Augsburg maçı saat kaçta? 09:36