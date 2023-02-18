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Stuttgart - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 21. haftada Stuttgart ile Köln karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Stuttgart - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 16:49 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 17:00
Stuttgart - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Köln maçı 18 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da oynanacak. Müsabaka TiviBu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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