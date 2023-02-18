Stuttgart - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Stuttgart - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Stuttgart ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Köln maçı 18 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da oynanacak. Müsabaka TiviBu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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