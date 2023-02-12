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Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 20. haftada Hertha Berlin ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 16:33
Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hertha Berlin ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLIN - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach maçı 12 Şubat Pazar günü saat 17:30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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