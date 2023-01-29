Haberler Almanya Bundesliga Schalke 04 - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke 04 - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 18. haftada Schalke 04 ile Köln karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Schalke 04 - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 15:10 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 15:20
Schalke 04 - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Schalke 04 - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Schalke 04 ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Schalke 04 - Köln maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SCHALKE 04 - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Schalke 04 - Köln maçı 29 Ocak Pazar günü saat 17:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak

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