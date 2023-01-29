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Bayer Leverkusen Borussia Dortmund 0-2 | MAÇ SONUCU

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Bayer Leverkusen’i 2-0 yendi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 22:08
Bayer Leverkusen Borussia Dortmund 0-2 | MAÇ SONUCU

Borussia Dortmund, 18. haftanın kapanış maçında BayArena'da Bayer Leverkusen'e konuk oldu. Sarı-siyahlılar 33. dakikada Karim Adeyemi'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund 53. dakikada Edmond Tapsoba'un kendi kalesine attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 34 çıkararak 4. sıraya yükselen Borussia Dortmund 37 puana sahip lider Bayern Münih'in 3 puan gerisinde yer alarak zirve yarışından kopmadı.

Bayer Leverkusen ise 24 puanda kaldı ve 9. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan Schalke 04-Köln karşılaşması da golsüz berabere sonuçlandı.

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