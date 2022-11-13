Haberler Almanya Bundesliga Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Freiburg ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 10:50 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 11:00
Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Freiburg ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - Union Berlin maçı 13 Kasım Pazar günü, saat 19.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

FREIBURG - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Freiburg

Flekken; Kubler, Ginter, Lienhard, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Jeong, Grifo; Gregoritsch

Union Berlin

Grill; Baumgartl, Knoche, Leite; Trimmel, Thorsby, Seguin, Haberer, Ryerson; Siebatcheu, Becker

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