Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Freiburg - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Freiburg ile Union Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - Union Berlin maçı 13 Kasım Pazar günü, saat 19.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

FREIBURG - UNION BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Freiburg

Flekken; Kubler, Ginter, Lienhard, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Jeong, Grifo; Gregoritsch

Union Berlin

Grill; Baumgartl, Knoche, Leite; Trimmel, Thorsby, Seguin, Haberer, Ryerson; Siebatcheu, Becker