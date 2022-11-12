Hoffenheim - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hoffenheim - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Hoffenheim - Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hoffenheim - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOFFENHEIM - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hoffenheim - Wolfsburg maçı 12 Kasım Cumartesi günü, saat 17.30'da Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

HOFFENHEIM - WOLFSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hoffenheim

Baumann; Akpoguma, Vogt, Kabak; Skov, Rudy, Geiger, Angelino; Kramaric, Baumgartner; Rutter

Wolfsburg

Casteels; Baku, Bornauw, Van De Ven, Otavio; Kaminski, F Nmecha, Arnold, Gerhardt, Marmoush; Wind