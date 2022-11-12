Hertha Berlin - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Hertha Berlin - Köln maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Hertha Berlin ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLİN - KOLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hertha Berlin - Köln maçı 12 Kasım Cumartesi günü, saat 17.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.