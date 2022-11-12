Haberler Almanya Bundesliga Augsburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Augsburg ile Bochum karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Augsburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 12:01
Augsburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Bochum maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. haftada Augsburg ile Bochum kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - BOCHUM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Bochum maçı 12 Kasım Cumartesi günü, saat 17.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

AUGSBURG - BOCHUM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg

Gikiewicz; Jensen, Oxford, Gouweleeuw, Pedersen; Vargas, Rexhbecaj, Gruezo, Maier, Demirovic; Niederlechner.

Bochum

Riemann; Gamboa, Lampropoulos, Ordets, Soares; Losilla, Stoeger; Osei-Tutu, Foerster, Antwi-Adjei; Hofmann

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