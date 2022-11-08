Haberler Almanya Bundesliga Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Wolfsburg ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 11:30
Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Wolfsburg ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı 8 Kasım Salı günü, saat 20.30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Wolfsburg

Casteels; Baku, Bornauw, Van de Ven, Otavio; Wimmer, F. Nmecha, Arnold, Gerhardt, Kaminski; L. Nmecha

Borussia Dortmund

Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can; Adeyemi, Brandt, Reyna; Moukoko

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