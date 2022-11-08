Bochum - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bochum - Borussia Mönchengladbach maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 14. haftada Bochum ile Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOCHUM - BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bochum - Borussia Mönchengladbach maçı 8 Kasım Salı günü, saat 22.30'da beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

BOCHUM - BORUSSIA MONCHENGLADBACH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bochum

Riemann; Gamboa, Lambropoulos, Ordets, Soares; Losilla, Stafylidis; Zoller, Stoger, Osei-Tutu; Hofmann

Borussia Mönchengladbach

Sippel; Scally, Friedrich, Elvedi, Bensebaini; Weigl, Kramer; Hofmann, Stindl, Plea; Thuram