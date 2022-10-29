Bayern Münih - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Mainz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 12. haftada Bayern Münih ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Mainz maçı 29 Ekim Cumartesi günü, saat 16:30'da beIN SPORTS 4 ve Tivibu SPOR 2'de canlı yayınlanacak.

BAYERN MUNIH - MAINZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih

Ulreich; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Muller, Mane; Choupo-Moting

Mainz

Zentner; Fernandes, Hack, Caci; Widmer, Kohr, Stach, Aaron; Lee; Ingvartsen, Onisiwo