Haberler Almanya Bundesliga Schalke 2-3 Augsburg (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fenerbahçe'den kiralanan Berisha kırmızı gördü

Schalke 2-3 Augsburg (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fenerbahçe'den kiralanan Berisha kırmızı gördü

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Schalke sahasında Augsburg'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi 3-2 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Augsburg'a galibiyeti getiren golleri Demirovic (2) ve Hahn kaydetti. Schalke'nin golleri Terodde ve Kraub'dan geldi, Augsburg'un Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 20:29 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 20:42
Schalke 2-3 Augsburg (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fenerbahçe'den kiralanan Berisha kırmızı gördü

Schalke ile Augsburg, Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında kozlarını paylaştı. Veltins Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Daniel Schlager düdük çaldı.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Augsburg'a galibiyeti getiren golleri Demirovic (2) ve Hahn kaydetti. Schalke'nin golleri Terodde ve Kraub'dan geldi.

BERISHA KIRMIZI GÖRDÜ!

Augsburg'da Mergim Berisha 70. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Augsburg puanını 12'ye yükseltti. Schalke ise 6 puanda kaldı.

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