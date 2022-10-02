Schalke 2-3 Augsburg (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fenerbahçe'den kiralanan Berisha kırmızı gördü

Schalke ile Augsburg, Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında kozlarını paylaştı. Veltins Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Daniel Schlager düdük çaldı.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Augsburg'a galibiyeti getiren golleri Demirovic (2) ve Hahn kaydetti. Schalke'nin golleri Terodde ve Kraub'dan geldi.

BERISHA KIRMIZI GÖRDÜ!

Augsburg'da Mergim Berisha 70. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Augsburg puanını 12'ye yükseltti. Schalke ise 6 puanda kaldı.