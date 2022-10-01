Haberler Almanya Bundesliga Köln - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında heyecan devam ederken Köln ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki,Köln - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 14:30
Köln - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Köln - Borussia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 8. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Köln ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOLN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Köln - Borussia Dortmund maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Sports Connect ve Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

KOLN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Koln

Schwabe; Schmitz, Kilian, Hubers, Hector; Skhiri, Martel; Thielmann, Ljubicic, Kainz; Tigges

Borussia Dortmund

Meyer; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can; Adeyemi, Hazard, Malen; Modeste

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