Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 7. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Borussia Mönchengladbach ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı 18 Eylül Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 4 ve beIN Sports Connect ve TiviBu Spor'dan canlı yayınlanacak.

UNION BERLIN - WOLFSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin

Ronnow; Jaeckel, Knoche, Leite; Trimmel, Thorsby, Khedira, Haberer, Ryerson; Becker, Siebatcheu

Wolfsburg

Casteels; Baku, Lacroix, Van de Ven, Otavio; Svanberg, Franjic, Arnold; Waldschmidt, L. Nmecha, Brekalo