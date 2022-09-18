Haberler Almanya Bundesliga Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında heyecan devam ederken Union Berlin ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 16:10
Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da 7. hafta heyecanı yaşanmaya devam ederken Borussia Mönchengladbach ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UNION BERLIN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Leipzig maçı 18 Eylül Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 4 ve beIN Sports Connect ve TiviBu Spor'dan canlı yayınlanacak.

UNION BERLIN - WOLFSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin

Ronnow; Jaeckel, Knoche, Leite; Trimmel, Thorsby, Khedira, Haberer, Ryerson; Becker, Siebatcheu

Wolfsburg

Casteels; Baku, Lacroix, Van de Ven, Otavio; Svanberg, Franjic, Arnold; Waldschmidt, L. Nmecha, Brekalo

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