Bayern Münih - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da 2. hafta heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Bayern Münih ile Wolfsburgkozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Wolfsburg maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 18.30'da Tivibu Spor 3'te ve beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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