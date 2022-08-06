Union Berlin 3-1 Hertha Berlin (Maç sonucu - Özet)

Almanya Bundesliga'nın ilk ilk hafta karşılaşmasında Union Berlin ile Hertha Berlin derbide kozlarını paylaştı.
Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Union Berlin 3-1'lik skorla kazandı.
Union Berlin'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Jordan Siebatcheu, 50. dakikada Sheraldo Becker ve 54. dakikada Robin Knoche kaydetti. Hertha'nın golü 85. dakikada Lukebakio'dan geldi.
Bu sonucun ardından Union Berlin, sezona 3 puanla başladı; Hertha Berlin ise ilk haftayı puansız kapattı.
Union Berlin, gelecek hafta Mainz'a konuk olacak. Hertha Berlin ise sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.