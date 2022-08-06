Haberler Almanya Bundesliga Union Berlin 3-1 Hertha Berlin (Maç sonucu - Özet)

Union Berlin 3-1 Hertha Berlin (Maç sonucu - Özet)

Almanya Bundesliga ilk hafta mücadelesinde Union Berlin sahasında ağırladığı Hertha Berlin'i 3-1 mağlup etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 20:10
Union Berlin 3-1 Hertha Berlin (Maç sonucu - Özet)

Almanya Bundesliga'nın ilk ilk hafta karşılaşmasında Union Berlin ile Hertha Berlin derbide kozlarını paylaştı.

Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Union Berlin 3-1'lik skorla kazandı.

Union Berlin'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Jordan Siebatcheu, 50. dakikada Sheraldo Becker ve 54. dakikada Robin Knoche kaydetti. Hertha'nın golü 85. dakikada Lukebakio'dan geldi.

Bu sonucun ardından Union Berlin, sezona 3 puanla başladı; Hertha Berlin ise ilk haftayı puansız kapattı.

Union Berlin, gelecek hafta Mainz'a konuk olacak. Hertha Berlin ise sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim'in gözbebeğiydi, Okan Buruk 'gitsin' dedi! Galatasaray'da 6 yolcu birden
Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde "Sıfır Atık" dönemi! Uygulama başlıyor...
Barış Alper sürprizi! Menajerinden transfer sözleri
F.Bahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Freiburg farklı güldü!
Plea şov yaptı Mönchengladbach kazandı!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı herkesi şaşırttı!
YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI
Sayıştay Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 20:19
Leeds geriden gelip kazandı! Leeds geriden gelip kazandı! 20:19
Freiburg farklı güldü! Freiburg farklı güldü! 20:14
Beşiktaş'tan Amiri bombası! Resmi teklif yapıldı Beşiktaş'tan Amiri bombası! Resmi teklif yapıldı 20:11
Plea şov yaptı Mönchengladbach kazandı! Plea şov yaptı Mönchengladbach kazandı! 20:11
Berlin derbisinde kazanan Union! Berlin derbisinde kazanan Union! 20:10
Daha Eski
Barış Alper sürprizi! Menajerinden transfer sözleri Barış Alper sürprizi! Menajerinden transfer sözleri 20:01
Tottenham'dan 4 gollü açılış Tottenham'dan 4 gollü açılış 19:58
Bournemouth açılışı galibiyetle yaptı Bournemouth açılışı galibiyetle yaptı 19:53
G.Saray taraftarı Antalya'da takımı coşkuyla karşıladı! G.Saray taraftarı Antalya'da takımı coşkuyla karşıladı! 19:31
F.Bahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır... F.Bahçe'de Ümraniyespor mesaisi! Altay Bayındır... 19:24
Rezerv Lig'de kazanan İstanbulspor! Rezerv Lig'de kazanan İstanbulspor! 19:09