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Lewandowski 60 milyon euro

Bayern Münih, başarılı futbolcusu Robert Lewandowski için istediği bonservis bedelini 60 milyon euro olarak belirledi. İspanyol basını, Barcelona, teklifini 60 milyon euro'ya çıkartması halinde Almanların Lewandowski'nin ayrılmasına izin vereceğini yazdı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
Lewandowski 60 milyon euro
Bayern Münih, başarılı futbolcusu Robert Lewandowski için istediği bonservis bedelini 60 milyon euro olarak belirledi. İspanyol basını, Barcelona, teklifini 60 milyon euro'ya çıkartması halinde Almanların Lewandowski'nin ayrılmasına izin vereceğini yazdı.
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