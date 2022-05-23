Borussia Dortmund Salih Özcan'ı transfer etti!

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, transferlerine ara vermeden devam ediyor. Kulüp son olarak Köln'de forma giyen ve Türk takımlarının da takibinde olan milli futbolcu Salih Özcan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Dortmund, Salih Özcan'la 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. Almanya doğumlu olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 34 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.