Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund Salih Özcan'ı transfer etti!

Borussia Dortmund Salih Özcan'ı transfer etti!

Son dakika spor haberleri... Alman ekibi Borussia Dortmund, Köln'de forma giyen ve daha önce Türk takımlarının gündemine gelen milli futbolcu Salih Özcan'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:43
Borussia Dortmund Salih Özcan'ı transfer etti!

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, transferlerine ara vermeden devam ediyor. Kulüp son olarak Köln'de forma giyen ve Türk takımlarının da takibinde olan milli futbolcu Salih Özcan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Dortmund, Salih Özcan'la 2026'ya kadar sözleşme imzaladı. Almanya doğumlu olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 34 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Cenk Tosun Everton'dan resmen ayrıldı! Beşiktaş konuşulurken yeni adresi...
Yerli otomobil TOGG'da müthiş özellik! Yüz halinden ruh analizi!
Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu!
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Trabzonsporlu yıldız için...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hamburg - Hertha Berlin maçı saat kaçta?
Borussia Dortmund'da ayrılık resmen açıklandı!
Göç İdaresi Başkanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları nedir?
AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA
TSK tayinleri ne zaman açıklanacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türk takımları peşindeydi! İmzayı attı Türk takımları peşindeydi! İmzayı attı 14:43
Belçika - Türkiye maçı saat kaçta? Belçika - Türkiye maçı saat kaçta? 14:33
Hamburg - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Hamburg - Hertha Berlin maçı saat kaçta? 14:16
Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı saat kaçta? Fethiyespor - İçel İdman Yurdu maçı saat kaçta? 14:05
Fırtına'da transfer harekatı başladı! Fırtına'da transfer harekatı başladı! 13:43
F.Bahçe'den savunmaya sürpriz takviye! Portekiz... F.Bahçe'den savunmaya sürpriz takviye! Portekiz... 13:24
Daha Eski
Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... Galatasaray transferde atağa kalktı! Yıldız isimler... 13:00
Beşiktaş'a bu sözlerle veda etti! Beşiktaş'a bu sözlerle veda etti! 12:27
Bodrumspor kafilesinin Bayburt'ta kaldığı otele saldırı! Bodrumspor kafilesinin Bayburt'ta kaldığı otele saldırı! 12:22
Fenerbahçe'de transfer harekatı! Jorge Jesus... Fenerbahçe'de transfer harekatı! Jorge Jesus... 12:14
Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu! 12:06
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Trabzonsporlu yıldız için... Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Trabzonsporlu yıldız için... 11:13