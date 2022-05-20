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Salih Özcan Dortmund’da

Borussia Dortmund milli oyuncumuz Salih Özcan'ı kadrosuna kattı. Sarı-siyahlılar, sağlık kontrolünden geçirdiği 24 yaşındaki orta saha için Köln'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Milli Takımı tercihini Türkiye'den yana kullanan Salih, 29 Mart'ta İtalya'yla oynanan özel maçta ilk kez milli oldu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Salih Özcan Dortmund’da
Borussia Dortmund milli oyuncumuz Salih Özcan'ı kadrosuna kattı. Sarı-siyahlılar, sağlık kontrolünden geçirdiği 24 yaşındaki orta saha için Köln'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Milli Takımı tercihini Türkiye'den yana kullanan Salih, 29 Mart'ta İtalya'yla oynanan özel maçta ilk kez milli oldu.
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