Salih Özcan Dortmund’da

Borussia Dortmund milli oyuncumuz Salih Özcan'ı kadrosuna kattı. Sarı-siyahlılar, sağlık kontrolünden geçirdiği 24 yaşındaki orta saha için Köln'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Milli Takımı tercihini Türkiye'den yana kullanan Salih, 29 Mart'ta İtalya'yla oynanan özel maçta ilk kez milli oldu.
Borussia Dortmund milli oyuncumuz Salih Özcan'ı kadrosuna kattı. Sarı-siyahlılar, sağlık kontrolünden geçirdiği 24 yaşındaki orta saha için Köln'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Milli Takımı tercihini Türkiye'den yana kullanan Salih, 29 Mart'ta İtalya'yla oynanan özel maçta ilk kez milli oldu.