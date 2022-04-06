Augsburg Mainz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Augsburg-Mainz maçını takip etmek için tıklayın!

Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Covid-19 nedeniyle ertelenen maçta Augsburg sahasında Mainz'i konuk edecek. Ev sahibi takımda Michael Gregoritsch corona virüsüne yakalandığı için maçta forma giymeyecek. Tobias Strobl, Noah Joel Sarenren ve Felix Uduokhai'nin de sakatlıkları bulunuyor. Konuk takımda ise Jeremiah St. Juste sakat... Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor.

📺AUGSBURG-MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg'un sahasında Mainz'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 19.30'da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

📝AUGSBURG-MAINZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔹Augsburg: Rafal Gikiewicz; Robert Gumny, Reece Oxford, Jeffrey Gouweleeuw, Iago; Mads Pedersen, Arne Maier, Niklas Dorsch, Daniel Caligiuri; Florian Niederlechner, Ricardo Pepi

🔹Mainz: Robin Zentner; Stefan Bell, Alexander Hack, Moussa Niakhate; Silvan Widmer, Dominik Kohr, Anton Stach, Aaron Martin Caricol; Jae-Sung Lee; Karim Onisiwo, Jonathan Burkardt

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

📌Michael Gregoritsch 7 golle Augsburg takımının en golcü futbolcusu.

📌Jonathan Burkardt ise Mainz adına 9 gol kaydetti.

📌Augsburg kendi sahasında Mainz ile oynadığı son 5 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

📌Mainz son 9 deplasman maçında hiç kazanmadı.