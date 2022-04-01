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Union Berlin-Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan 28. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 28. hafta mücadelesinde Union Berlin sahasında Köln ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Union Berlin-Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 11:44
Union Berlin-Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan 28. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 28. hafta mücadelesinde Union Berlin sahasında Köln ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Union Berlin-Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

UNION BERLIN-KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Nisan Cuma günü oynanacak olan Union Berlin Köln maçının başlama düdüğü 21.30'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports2 ve Tivibu Spor 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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