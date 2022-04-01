Almanya Bundesliga'da heyecan 28. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 28. hafta mücadelesinde Union Berlin sahasında Köln ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Union Berlin-Köln maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

UNION BERLIN-KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Nisan Cuma günü oynanacak olan Union Berlin Köln maçının başlama düdüğü 21.30'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports2 ve Tivibu Spor 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.