Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor. Borussia Mönchengladbach ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı 26 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 2'te canlı yayınlanacak.