SPOR HABERİ - Thomas Müller'in Manchester United transferi iptal olmuştu! İşte nedeni

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Thomas Müller, Louis van Gaal'in açıklamalarına göre İngiltere Premier League'in kapısından dönmüş.

Alman basınına konuşan Louis van Gaal, 2015'te Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Müller'i transfer etmeye çok yakın olduklarını söylerken,bu transfere Müllerin eşi Lisa Müller'in engel olduğunu açıkladı.

İddialara göre transfer için Bayern'e 100 milyon euro, Müller'e ise senelik 20 milyon euro kazandıracak transfer, Müller'in eşinin yurt dışında yaşamak istememesi sebebi ile gerçekleşmedi.