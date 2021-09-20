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Son dakika spor haberi: Borussia Dortmund'dan Erling Haaland açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın takımdaki geleceği merak konusu oldu. Transferin gözdesi konumunda yer alan Norveçli golcünün son durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Real Madrid, Manchester United, Manchester City gibi kulüplerin gündemindeki Haaland için Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 18:55
Son dakika spor haberi: Borussia Dortmund'dan Erling Haaland açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?

Gösterdiği performansla Avrupa futboluna damga vuran Erling Haaland transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, gelecek yaz Erling Haaland'ı takımda tutmalarının zor olacağını itiraf etti. Real Madrid, Manchester United, Manchester City gibi kulüplerle anılan Haaland'ın serbest kalma maddesinin gelecek yaz transfer döneminde aktif hale geleceği biliniyor. Konuyla ilgili Welt am Sonntag'a konuşan Watzke, "Elbette Haaland'ın tutmak zor olacak. Ancak, tamamen gidecek gibi düşünmemek gerekiyor. En iyi oyuncularımızı takımda tutmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Watzke, "Eğer Haaland giderse yeniden üst düzey bir forveti kadromuza katacak kadar özgüvene sahibiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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