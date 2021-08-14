Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan başladı. Açılış haftasında Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Karşılaşmayla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...
BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Borussia Dortmund'un sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edeceği maç TSİ 19.30'da başlayacak ve beIN Connect'ten canlı yayınlanacak.
DORTMUND-FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Dortmund: Kobel; Passlack, Can, Akanji, Schulz; Reyna, Witsel, Dahoud; Reus; Malen, Haaland
Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger, N'Dicka; Da Costa, Sow, Rode, Kostic; Kamada, Younes; Borre