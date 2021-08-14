Haberler Almanya Bundesliga Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Ev sahibi takımda gözler Norveçli golcü Erling Haaland'ın üzerinde olacak. Peki, Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası fotomac.com.tr'de...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:23
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan başladı. Açılış haftasında Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Karşılaşmayla ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund'un sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edeceği maç TSİ 19.30'da başlayacak ve beIN Connect'ten canlı yayınlanacak.

DORTMUND-FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Dortmund: Kobel; Passlack, Can, Akanji, Schulz; Reyna, Witsel, Dahoud; Reus; Malen, Haaland

Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger, N'Dicka; Da Costa, Sow, Rode, Kostic; Kamada, Younes; Borre

SON DAKİKA