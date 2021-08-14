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Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt : 5-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bundesliga'da heyecan başladı. 1. hafta maçında Borussia Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 5-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Dortmund'un yıldızı Haaland karşılaşmaya 2 gol 3 asistlik performansıyla damga vurdu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 21:39
Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt : 5-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da ilk hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'ta oynanan zorlu karşılaşma, Dortmund'un 5-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Marco Reus, 32. dakiakda Thorgan Hazard, 34. ve 72. dakikalarda Erling Haaland ile 58. dakikada Reyna attı. Frankfurt'un gollerini ise 27. dakikada kendi kalesine Passlack ve 86. dakikada Hauge kaydetti.

Mücadelede 2 gol atan Haaland, Reus, Hazard ve Reyna'nın gollerinde de asisti yapan isim oldu.

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