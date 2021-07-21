Mert Müldür'e Bayern Münih kancası!

İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen milli oyuncu Mert Müldür, Bundesliga devi Bayern Münih'in transfer listesine girdi. Alman ekibinin Mert Müldür için girişimlere başladığı öğrenildi. Alman SkySport'un haberine göre Bayern Münih'in sağ bek pozisyonundaki alternatifleri arttırmak için Mert'i listesine ekledi. Bouna Sarr'ın sezona sakat başlama ihtimali olması nedeniyle işini garantiye almak isteyen Bayern'in yeni transfer yaparak konuyu çözüme kavuşturacağı belirtiliyor.



MİLLİ TAKIM'DA ALKIŞLANDI

Piyasa değeri 9 milyor euro civarında olan milli futbolcu için Bayern'in ne kadarlık bir rakam önerdiği bilgisi paylaşılmadı. Fakat transferin yakın zaman içinde netlik kazanabileceğinin altı çizildi. Mert, Milli Takımız'ın EURO 2020 macerasında taraftarların beğenisini kazanan tek isim olmuştu. 22 yaşındaki futbolcu 2019-20 sezonu başında Rapid Wien'den 4.7 milyon euro karşılığında Sassuolo'ya transfer olmuş, buradaki performansıyla büyük beğeni kazanmıştı.