Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, Başakşehir ile Ahmed Kutucu transferi konusunda konuştuklarını duyurdu. Alman ekibinin resmi sitesine açıklamalarda bulunan Schröder, "Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda İstanbul Başakşehir'le temas halindeyiz. Bunu açık şekilde söylemek istiyorum. Ama henüz transfer tamamlanmadı" ifadelerini kullandı.
Son dakika transfer haberleri | Schalke 04'ten Ahmed Kutucu açıklaması! Başakşehir...
Almanya'da Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu'nun menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, genç golcünün Süper Lig'de forma giymek istediğini belirtmişti. Alman kulübünden bu doğrultuda bir açıklama geldi. Buna göre Schalke, Ahmet Kutucu için Başakşehir ile görüşme halinde. İşte detaylar...
Schalke 04 Sportif Direktörü Rouven Schröder, Başakşehir ile Ahmed Kutucu transferi konusunda konuştuklarını duyurdu. Alman ekibinin resmi sitesine açıklamalarda bulunan Schröder, "Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda İstanbul Başakşehir'le temas halindeyiz. Bunu açık şekilde söylemek istiyorum. Ama henüz transfer tamamlanmadı" ifadelerini kullandı.