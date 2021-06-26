Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberi: Erling Haaland 500 bin euro hesap ödediği iddilarını yalanladı

Son dakika spor haberi: Erling Haaland 500 bin euro hesap ödediği iddilarını yalanladı

Son dakika spor haberleri... Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen 20 yaşındaki Norveçli futbolcu Erling Haaland'ın, tatilini sürdürdüğü Mykonos'ta arkadaşlarıyla gittiği bir restoranda 500 bin euro hesap öderken 30 bin euro da bahşiş bıraktığı iddia edildi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından bu iddiayı yalanladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 11:36 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 16:27
Son dakika spor haberi: Erling Haaland 500 bin euro hesap ödediği iddilarını yalanladı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland, ile ilgili çıkan iddia gündem olmuştu. Tatilini Mykonos Adası'nda geçiren Norveçli yıldız, arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir restoranda ödediği hesap hakkında çıkan söylentileri yalanladı.

Yunan basınından Sportime'da yer alan habere göre genç yıldız, 5-6 saat süren öğle yemeğine 500 bin euro hesap ödedi. Ardından 30 bin euro da bahşiş bıraktı.

HAALAND'DAN PAYLAŞIM GELDİ!
Yunan medyasında çıkan haberle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Erling Haaland, "Sanırım ana yemekleri unuttular, yalan haber." ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olan Haaland'ın adı başta Real Madrid olmak üzere dev kulüperle anılıyor.

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