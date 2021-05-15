Haberler Almanya Bundesliga Freiburg - Bayern Münih: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya 'da şampiyonluğunu geçtiğimiz günlerde ilan eden , 33. hafta maçında 'la 2-2 berabere kaldı. 'in ilk golünü kaydeden , Bundesliga'da 40. kez fileleri havalandırıp, efsane futbolcu 'in 'bir sezonda en çok gol atan futbolcu' rekorunu egale etti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:45
Freiburg - Bayern Münih: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya 'nın 33. haftasında ile kozlerını paylaştı. Şampiyonluğu geçen hafta garantileyen , rakibiyle 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Ev sahibi Freiburg'un gollerini 29'da ile 81'de atarken, temsilcisinin golleri 26'da (pen.) ile 51'de 'den geldi.

Şampiyon Bayern Münih bu sonuçla puanını 75'e çıkarırken, 10. sıradaki Freiburg ise puanını 45 yaptı.

LEWANDOWSKI MÜLLER'İ YAKALADI!

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Freiburg karşısında attığı golle tarihe geçti. 26. dakikada fileleri havalandıran Lewa, Bundesliga'da bu sezon 40. golüne imza atarken, efsane futbolcu 'in 'bir sezonda en çok gol atma' rekorunu egale etti.

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