Freiburg - Bayern Münih: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Freiburg ile Bayern Münih kozlerını paylaştı. Şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Bayern, rakibiyle 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Ev sahibi Freiburg'un gollerini 29'da Manuel Guide ile 81'de Christian Günter atarken, Bavyera temsilcisinin golleri 26'da Robert Lewandowski (pen.) ile 51'de Serge Gnabry'den geldi.

Şampiyon Bayern Münih bu sonuçla puanını 75'e çıkarırken, 10. sıradaki Freiburg ise puanını 45 yaptı.

LEWANDOWSKI MÜLLER'İ YAKALADI!

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Freiburg karşısında attığı golle tarihe geçti. 26. dakikada fileleri havalandıran Lewa, Bundesliga'da bu sezon 40. golüne imza atarken, efsane Alman futbolcu Gerd Müller'in 'bir sezonda en çok gol atma' rekorunu egale etti.