Son dakika spor haberi: Bayern Münih'li Kingsley Coman'ın ilginç istatistiği!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih'le bu sezon da şampiyonluğa ulaşan Kingsley Coman, kırılması güç bir rekora imza atıyor. Fransız futbolcu, profesyonel kariyerine başladığı 16 yaşından beri her sezon takımıyla lig şampiyonluğuna ulaştı.

Kariyerine Paris Saint-Germain'de başlayan Coman, 2012-2013 sezonunda Ligue 1'de bir maçta forma giymesine rağmen o yılki şampiyon takımın kadrosunda yer aldı. Fransız yıldız, bir başka ilginç olayı da 2015-2016 sezonunda yaşadı. Coman, o sezon mutlu sona iki kez ulaştı. Genç futbolcu ağustos ayında bir kez maça çıktığı Juventus'la Serie A'yı, ardından transfer döneminin sonunda gittiği Bayern ile Bundesliga'yı kazandı.

24 YAŞINDAKİ KINGSLEY COMAN'IN LİG ŞAMPİYONLUKLARI ŞÖYLE:

2013, 2014 - PSG

2015, 2016 - Juventus

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Bayern Münih

Genç kanat, lig şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılar elde etti. 2020'de Şampiyonlar Ligi kupası, 3 Almanya Kupası, 1 İtalya, 1 Fransa Lig Kupası, 4 Almanya Süper Kupası, 1 Fransa Süper Kupası, 1 İtalya Süper Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 Dünya Kulüpler Kupası kazandı. Coman, Fransa'nın 2018'de dünya şampiyonu olduğu kadroda ise sakatlığı nedeniyle yer almamıştı.