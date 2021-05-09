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Son dakika spor haberi: 'li Kingsley Coman'ın ilginç istatistiği!

Son dakika spor haberleri... forması giyen Fransız futbolcu Kingsley Coman, profesyonel futbol kariyerinin başladığı tarihten bu yana her sezon lig şampiyonluğu yaşayarak dikkat çeken bir istatistiğe imzasını attı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 14:01
Son dakika spor haberi: Bayern Münih'li Kingsley Coman'ın ilginç istatistiği!

'da 'le bu sezon da şampiyonluğa ulaşan Kingsley Coman, kırılması güç bir rekora imza atıyor. Fransız futbolcu, profesyonel kariyerine başladığı 16 yaşından beri her sezon takımıyla lig şampiyonluğuna ulaştı.

Kariyerine Paris Saint-Germain'de başlayan Coman, 2012-2013 sezonunda 'de bir maçta forma giymesine rağmen o yılki şampiyon takımın kadrosunda yer aldı. Fransız yıldız, bir başka ilginç olayı da 2015-2016 sezonunda yaşadı. Coman, o sezon mutlu sona iki kez ulaştı. Genç futbolcu ağustos ayında bir kez maça çıktığı 'la 'yı, ardından transfer döneminin sonunda gittiği Bayern ile Bundesliga'yı kazandı.

24 YAŞINDAKİ KINGSLEY COMAN'IN LİG ŞAMPİYONLUKLARI ŞÖYLE:

2013, 2014 - PSG
2015, 2016 - Juventus
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 Bayern Münih

Genç kanat, lig şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılar elde etti. 2020'de Şampiyonlar Ligi kupası, 3 , 1 İtalya, 1 , 4 , 1 , 1 , 1 ve 1 Dünya Kulüpler Kupası kazandı. Coman, Fransa'nın 2018'de dünya şampiyonu olduğu kadroda ise sakatlığı nedeniyle yer almamıştı.

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