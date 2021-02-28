Max Kruse golle döndü | Union Berlin - Hoffenheim: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan 23. hafta karşılaşmaları ile devam etti.

Saat 15.30'da başlayan karşılaşmada Union Berlin sahasında Hoffenheim ile karşı karşıya geldi.

Alte Forsterei Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 9. dakikada penaltıdan Max Kruse kaydetti. Hoffenheim'ın golünü ise 29. dakikada Schlotterbeck attı.

Bu sonucun ardından Union Berlin, 34 puanla 7. sırada yer aldı. Hoffenheim ise 27 puanla 11. sırada yer buldu.

Union Berlin, gelecek hafta Bielefeld deplasmanına çıkacak. Hoffenheim ise Wolfsburg'u ağırlayacak.

KRUSE GOLLE DÖNDÜ

Union Berlin'de sakatlığının ardından 86 gün sonra maça çıkan Max Kruse, sahalara adeta golle döndü. Alman futbolcu, bu sezonki 11. maçında 7. golüne ulaşırken, 5 de asist katkısı verdi.