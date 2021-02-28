Haberler Almanya Bundesliga Max Kruse golle döndü | Union Berlin - Hoffenheim: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

golle döndü | - : 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 23. hafta maçında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü sakatlıktan yeni dönen kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 17:41
Max Kruse golle döndü | Union Berlin - Hoffenheim: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan 23. hafta karşılaşmaları ile devam etti.

Saat 15.30'da başlayan karşılaşmada sahasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 9. dakikada penaltıdan kaydetti. Hoffenheim'ın golünü ise 29. dakikada attı.

Bu sonucun ardından Union Berlin, 34 puanla 7. sırada yer aldı. Hoffenheim ise 27 puanla 11. sırada yer buldu.

Union Berlin, gelecek hafta deplasmanına çıkacak. Hoffenheim ise 'u ağırlayacak.

KRUSE GOLLE DÖNDÜ

Union Berlin'de sakatlığının ardından 86 gün sonra maça çıkan Max Kruse, sahalara adeta golle döndü. Alman futbolcu, bu sezonki 11. maçında 7. golüne ulaşırken, 5 de asist katkısı verdi.

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