Bayern Münih - Mönchengladbach: 6-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 6-0 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, ilk yarıyı 2. ve 34. dakikalarda Robert Lewandowski, 23. dakikada Thomas Müller ve 44. dakikada Kingsley Coman'ın golleriyle 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Bayern Münih, 66. dakikada Lewandowski ve 86. dakikada Leroy Sane ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Bayern Münihli futbolcu Tanguy Nianzou kırmızı kart gördü. Öte yandan Bayern Münih, maç sonunda şampiyonluğunu resmen ilan etti.