Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih - Mönchengladbach: 6-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

- : 6-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Almanya Bundesliga'da , evinde 'ı ağırladı. Bayern, maç sonrası şampiyonluğunu ilan ederken, kalesine 6 gol gönderdi. İşte maç özeti...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 23:07 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 23:07
Bayern Münih - Mönchengladbach: 6-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden , sahasında 'ı 6-0 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, ilk yarıyı 2. ve 34. dakikalarda Robert Lewandowski, 23. dakikada Thomas Müller ve 44. dakikada 'ın golleriyle 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Bayern Münih, 66. dakikada Lewandowski ve 86. dakikada ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Bayern Münihli futbolcu kırmızı kart gördü. Öte yandan Bayern Münih, maç sonunda şampiyonluğunu resmen ilan etti.

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