Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberleri: Augsburg'da teknik direktör Heiko Herrlich dönemi sona erdi

Son dakika spor haberleri: 'da teknik direktör dönemi sona erdi

 ekiplerinden 'da teknik direktör ’in görevine son verildiği duyuruldu. Herrlich'in ayrılığının ardından Yeni teknik direktör olarak ’in 2021-22 sezonuna kadar görevlendirildiği açıklandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 17:09
Son dakika spor haberleri: Augsburg'da teknik direktör Heiko Herrlich dönemi sona erdi

kulübünden yapılan açıklamada, ligde oynanan son 4 maçtan sadece 1 puan alınmasından dolayı teknik direktör ekibinde değişikliğe gidilmesine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, bundan dolayı teknik direktör ve antrenör 'ın görevine son verildiği belirtildi.

WEINZIERL 2021-2022 SEZONUNA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI
Yeni teknik direktör olarak 'in görevlendirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adamın 2012-2016 yıllarında 'da 4 yıl başarılı bir dönem geçirerek, takımının 'ne katılmasını sağladığı anımsatıldı.

Weinzierl'in 2021-2022 sezonun sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı aktarılan açıklamada, antrenör olarak da en son 'nde teknik direktör olarak çalışan 'in görevlendirildiği kaydedildi. 'nın 31. haftasında sahasında 'e 3-2 mağlup olan Augsburg ligin bitimine 3 hafta kala 33 puanla 13. sırada yer alıyor.

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