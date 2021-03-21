Haberler Almanya Bundesliga Son dakika spor haberi: Dortmund'un yıldız ismi Jude Bellingham sosyal medyada ırkçılık kurbanı!

Son dakika spor haberi: 'un yıldız ismi sosyal medyada ırkçılık kurbanı!

Son dakika spor haberleri... Alman ekibi 'un İngiliz oyuncusu , sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kaldığını duyurdu.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 14:52
Son dakika spor haberi: Dortmund'un yıldız ismi Jude Bellingham sosyal medyada ırkçılık kurbanı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden 'un İngiliz orta saha oyuncusu , sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldığını duyurdu. Takımının ile 2-2 berabere kaldığı lig karşılaşmasının ardından sosyal medyadan kendisine atılan ırkçı içerikli mesajları fotoğraflayarak paylaşan 17 yaşındaki oyuncu, "Sosyal medyada herhangi bir gün daha..." mesajını yazdı.

Borussia , Köln, Bellingham'ın önceki takımı ve , olayın ardından genç oyuncuya destek mesajları paylaştı.

İngiltere futbolunda 'de forma giyen Türk oyuncu , Manchester Unitedlı , Chelseali ve Crystal Palacelı gibi birçok oyuncu, son dönemde sosyal medyada ırkçı içerikli mesajlara maruz kalmıştı.



SON DAKİKA