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4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında sahasında 'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 4-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri (3) ve kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 19:40
Bayern Münih Stuttgart 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 26. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih eksik kalmasına rağmen 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Ev sahibi ekipte sol bek , maçın henüz 12. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. ekibi sanki bu kırmızı kartı bekliyormuşçasına vitesi arttırdı ve 18, 23 ve 39'da , 22'de ise 'nin golleriyle devreye 4-0 öne gitti. 2. yarıda da rölantide oynayan Bayern Münih, rahat bir galibiyet aldı.

Bu skorun ardından üst üste 4. zaferine ulaşan Bayern Münih puanını 61 yaptı ve 2. sıradaki ile puan farkını korudu. 5 maç sonra yenilen Stuttgart ise 36 puanda kaldı ve yarışında geriye düştü.

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih deplasmanda RB Leipzig ile dev maça çıkacakken, Stuttgart ise evinde 'i konuk edecek.

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