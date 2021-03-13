Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen Bayern Münih 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Lider Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri , ve kaydetti. Werder Bremen'in tek golünü Niclas Fullkrug attı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 19:43
Werder Bremen Bayern Münih 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 25. haftasında ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 22. dakikada ve 35. dakikada 'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Yıldız golcü farkı 3'e çıkardı. Niclas Fullkrug, 86. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

Bayern Münih, bu galibiyetle birlikte puanını 58'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Evinde 4 maç sonra kaybeden Werder Bremen ise 30 puanda kaldı.

Bayern Münih, gelecek hafta 'ı konuk edecek. Werder Bremen ise sahasında 'u konuk edecek.

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