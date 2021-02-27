Sörloth attı Leipzig kazandı | Leipzig - Mönchengladbach: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan 23. hafta karşılaşmalarıyla devam etti.
Günün önemli maçında Leipzig sahasında Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi.
Red Bull Arena'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Leipzig'e galibiyeti getiren gol Trabzonspor'dan Alman ekibine transfer olan Alexander Sörloth'tan geldi.
Sol kanattan yapılan ortaya arka direkte yükselen Norveçli golcü 90+3. dakikada topu filelere gönderdi ve maç 3-2 sona erdi.
Bu sonuçla Leipzig puanını 50'ye çıkardı.
2. GOLÜNÜ ATTI
Alexander Sörloth böylelikle Leipzig formasıyla ligde 2. golünü attı.