Haberler Almanya Bundesliga Sörloth attı Leipzig kazandı | Leipzig - Mönchengladbach: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sörloth attı kazandı | Leipzig - : 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 23. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Leipzig'e galibiyeti 90+3. dakikada getirdi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 22:50
Sörloth attı Leipzig kazandı | Leipzig - Mönchengladbach: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan 23. hafta karşılaşmalarıyla devam etti.

Günün önemli maçında sahasında ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren gol 'dan ekibine transfer olan 'tan geldi.

Sol kanattan yapılan ortaya arka direkte yükselen Norveçli golcü 90+3. dakikada topu filelere gönderdi ve maç 3-2 sona erdi.

Bu sonuçla Leipzig puanını 50'ye çıkardı.

2. GOLÜNÜ ATTI

Alexander Sörloth böylelikle Leipzig formasıyla ligde 2. golünü attı.

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