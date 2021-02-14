Son dakika transfer haberi: Dayot Upamecano resmen Bayern Münih'te

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, gelecek sezonun ilk transferini şimdiden bitirdi.
Bavyera temsilcisinden yapılan açıklamaya göre RB Leipzig forması giyen Dayot Upamecano ile 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak kaydıyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Fransız savunmacıyı, Manchester United, Chelsea ve Liverpool gibi başka kulüpler de istiyordu.
ℹ️ #FCBayern verpflichtet Dayot #Upamecano.— 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) February 14, 2021
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