Son dakika transfer haberi: Dayot Upamecano resmen Bayern Münih'te

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, gelecek sezonun ilk transferini şimdiden bitirdi.

Bavyera temsilcisinden yapılan açıklamaya göre RB Leipzig forması giyen Dayot Upamecano ile 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak kaydıyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fransız savunmacıyı, Manchester United, Chelsea ve Liverpool gibi başka kulüpler de istiyordu.