Haberler Almanya Bundesliga Son dakika transfer haberi: Dayot Upamecano resmen Bayern Münih'te

Son dakika transfer haberi: resmen 'te

Son dakika transfer haberleri... Alman devi , forması giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu 'yu gelecek sezondan itibaren renklerine bağladığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 14:17
Son dakika transfer haberi: Dayot Upamecano resmen Bayern Münih'te

Almanya Bundesliga ekiplerinden , gelecek sezonun ilk transferini şimdiden bitirdi.

Bavyera temsilcisinden yapılan açıklamaya göre RB forması giyen ile 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak kaydıyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Fransız savunmacıyı, , ve gibi başka kulüpler de istiyordu.

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