Haberler Almanya Bundesliga Hertha Berlin - Bayern Münih: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Berlin - : 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da lider , 20. haftada konuk olduğu Berlin'i 1-0 mağlup etti. 'ın golüyle kazanan ekibi, en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 10'a çıkardı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 00:22
Hertha Berlin - Bayern Münih: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 20. haftasında Berlin ile karşı karşıya geldi. Lider , rakibini 1-0'lık skorla mağlup edip, üst üste 5. galibiyetini aldı.

ekibine zaferi getiren golü 21. dakikada kaydetti. Bayern, ile 11. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 48'e çıkarıp, en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 10'a yükseltti.

Üst üste 4. mağlubiyetini alan Hertha ise 17 puanla 15. sırada kaldı.

SON DAKİKA