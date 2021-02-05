Hertha Berlin - Bayern Münih: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Hertha Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Lider Bayern, rakibini 1-0'lık skorla mağlup edip, üst üste 5. galibiyetini aldı.

Bavyera ekibine zaferi getiren golü 21. dakikada Kingsley Coman kaydetti. Bayern, Robert Lewandowski ile 11. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 48'e çıkarıp, en yakın takipçisi RB Leipzig ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 10'a yükseltti.

Üst üste 4. mağlubiyetini alan Hertha ise 17 puanla 15. sırada kaldı.