Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya Bundesliga'da heyecan 14. hafta karşılaşmaları ile devam etti.

Günün önemli maçında Eintracht Frankfurt sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti.

Commerzbank Arena'da oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti gitiren goller 22. dakika Amin Younes ve 54. dakika Edmond Fayçal Tapsoba'dan (k.k) geldi.

Bayer Leverkusen'in tek sayısı ise 9. dakikada Nadiem Amiri'den geldi.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt puanını 20'ye çıkardı, Bayer Leverkusen ise 28 puanda kaldı.