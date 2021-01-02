Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 14. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 19:48
Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan 14. hafta karşılaşmaları ile devam etti.

Günün önemli maçında sahasında 'i konuk etti.

'da oynanan mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti gitiren goller 22. dakika ve 54. dakika 'dan (k.k) geldi.

Bayer Leverkusen'in tek sayısı ise 9. dakikada 'den geldi.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt puanını 20'ye çıkardı, Bayer Leverkusen ise 28 puanda kaldı.

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