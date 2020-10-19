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'dan flaş iddiası! Midtjylland satıştan pay istiyor

Ligi ekiplerinden Midtjylland'ın, sezon başında 20 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonus karşılığında Leipzig'e olan eski futbolcusu için satıştan pay istediği öne sürüldü. Danimarka basını, Midtjylland'ın Norveçli golcünün transferinden pay alabilmek için 'la görüştüğünü yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika haberleri

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 19:10
Danimarka'dan flaş Alexander Sörloth iddiası! FC Midtjylland satıştan pay istiyor

formasıyla 'de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan , sezon başında ile bordo-mavili kulübün ortak anlaşması sonucu Alman ekibi Leipzig'e olmuştu.

Bundesliga ekibi, 20 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euro bonuslar karşılığında Norveçli golcüyü kadrosuna katarken, transfer ücreti Crystal Palace ile Trabzonspor arasında eşit şekilde paylaşılmıştı.

FC MIDTJYLLAND DEVREYE GİRDİ!

Ancak transferde Crystal Palace ve Trabzonspor'a bir ortak daha çıktı! Ligi'nin son şampiyonu Midtjylland'ın, eski futbolcusu Sörloth için satıştan pay istediği öne sürüldü.

Danimarka basınında yer alan habere göre Midtjylland, Alexander Sörloth'u 2018 yılında Palace'a bir sonraki satıştan yüzde 25'lik pay karşılığında gönderdi ve bu nedenle para talep ediyor.

772 BİN EURO PAY İSTİYOR

Haberin detaylarında verilen bilgiye göre, Midtjylland'ın Palace'tan alması gereken payın 8 milyon kron (772 bin euro) civarında olduğu belirtildi. Kulüp, Norveçli forveti, Palace'a 9 milyon euro karşılığında satmıştı.

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