Hoffenheim 0-1 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Hoffenheim'a konuk oldu. Sarı-siyahlılar zorlu maçı 1-0 kazanarak, Hoffenheim deplasmanındaki 8 yıllık galibiyet hasretine son verdi.
Dortmund'a galibiyeti getiren gol, 76. dakikada Marco Reus'tan geldi.
Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 9'a çıkarırken, üst üste 2. mağlubiyetini alan Hoffenheim 6 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 5. haftasında Dortmund evinde Schalke ike Ruhr derbisine çıkacakken, HOffenheim ise Werder Bremen deplasmanına konuk olacak.