Haberler Almanya Bundesliga Hoffenheim 0-1 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

0-1 | MAÇ SONUCU

'nın 4. haftasında 'a konuk olan , rakibini 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Hoffenheim deplasmanında 8 yıl sonra kazanan sarı-siyahlı ekibin galibiyet golünü 76'da kaydetti.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 13:39 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 19:14
Hoffenheim 0-1 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

'nın 4. haftasında deplasmanda 'a konuk oldu. Sarı-siyahlılar zorlu maçı 1-0 kazanarak, Hoffenheim deplasmanındaki 8 yıllık galibiyet hasretine son verdi.

Dortmund'a galibiyeti getiren gol, 76. dakikada 'tan geldi.

Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 9'a çıkarırken, üst üste 2. mağlubiyetini alan Hoffenheim 6 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 5. haftasında Dortmund evinde ike Ruhr derbisine çıkacakken, HOffenheim ise deplasmanına konuk olacak.

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