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04'te teknik direktör ile yollar ayrıldı!

'da iki maçta da mağlubiyet alan milli futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği 04'te flaş bir karar alındı. Kulüpten yapılan son dakika açıklamasına göre teknik direktör ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 12:11
Schalke 04'te teknik direktör David Wagner ile yollar ayrıldı!

1. Futbol Ligi () takımlarından 04 teknik direktör 'in görevine son verdi. Schalke kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, David Wagner ve ekibinin görevine son verildiği ifade edilerek yerine gelecek hocanın daha sonra belirleneceği ifade edildi.

Schalke İletişim Başkanı Jochen Schneider Wagner'in görevine son verilmesiyle ilgili olarak, "Hepimiz sporda geri dönüşü David Wagner ile birlikte başarabileceğimizi umuyorduk. Ne yazık ki, yeni sezonun ilk iki maç günü gerekli performansı ve sonuçları üretemedi. Bu nedenle personel açısından yeni bir başlangıç yapmaya karar verdik. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlara rağmen, bu karar bizim için hiç de kolay değildi" ifadelerini kullandı.

Schalke 04 sezonun ilk maçında 'e 8-0, dün oynanan maçta da 'e 3-1 mağlup olmuştu.

Schalke 04 bu sonuçlarla ligde son sırada bulunuyor.


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