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10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Almanya Bundesliga Bundesliga'da yeni sezonun başlama tarihi belli oldu!

Son dakika: 'da hafta sonunda başlayacak

Son dakika: Bundesliga'da yeni sezon 18-21 Eylül hafta sonunda başlayacak

Almanya 'da yeni sezonun başlama tarihi belli oldu. Buna göre Bundesliga'da hafta sonunda başlayacak.

Almanya 'da 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi açıklandı. Almanya Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre, Bundesliga'da haftasında start alacak.

  1. 10.07.2020
  2. Güncelleme: 10.07.2020 15:23
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