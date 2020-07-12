Ortalığı birbirine kattı! Haaland'ı dışarı attılar
Alman ekibi Borussia Dortmund'da attığı gollerle adından sıkça söz ettiren golcü futbolcu Erling Haaland, Norveç'te gittiği bir gece kulübünde, güvenlik tarafından dışarı atıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland sosyal medyanın gündemine düştü ancak bu kez attığı gollerle değil...
19 yaşındaki yıldız futbolcunun, tatil için bulunduğu ülkesinde gittiği gece kulübünde olay çıkardığı ifade edildi. Mekanın güvenlik görevlisi tarafından kapıdan atılan golcü oyuncunun bu anları çevredekiler tarafından da kameralara kaydedildi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Haaland'ın oldukça gergin olduğu gözlenirken, kulüpten dışarı çıkartılan genç yıldızı arkadaşları sakinleştirdi.
Sakin yapısıyla bilinen Haaland'ın bu görüntüleri ülkesi Norveç'te de "sürpriz" olarak nitelendirildi.
- 12.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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