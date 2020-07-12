Ortalığı birbirine kattı! Haaland'ı dışarı attılar

Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland sosyal medyanın gündemine düştü ancak bu kez attığı gollerle değil...

19 yaşındaki yıldız futbolcunun, tatil için bulunduğu ülkesinde gittiği gece kulübünde olay çıkardığı ifade edildi. Mekanın güvenlik görevlisi tarafından kapıdan atılan golcü oyuncunun bu anları çevredekiler tarafından da kameralara kaydedildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Haaland'ın oldukça gergin olduğu gözlenirken, kulüpten dışarı çıkartılan genç yıldızı arkadaşları sakinleştirdi.

Sakin yapısıyla bilinen Haaland'ın bu görüntüleri ülkesi Norveç'te de "sürpriz" olarak nitelendirildi.