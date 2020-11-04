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'da flaş gelişme! Transferi yattı

Almanya Bundesliga devi 'in yıldız ismi 'da flaş gelişme... İspanyol basınından yansıyan bilgilere göre Alaba ile Bayern arasındaki sözleşme yenileme görüşmesi sona erdi. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 21:12 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 21:26
David Alaba'da flaş gelişme! Transferi yattı

'in deneyimli oyuncusu , kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşamadı. 28 yaşındaki oyuncunun kontratı gelecek yaz sona erecek.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer anlaşma sağlanamaması sonrası; "Teklifimizi geri çektik, yeni bir teklif olmayacak." dedi.

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İspanyol AS gazetesinin haberine göre; Alaba'nın reddettiği maaş 11 milyon avroluk net ücretin yanı sıra 6 milyon avroluk bir bonus içeriyordu. David Alaba ise, bu konuşulan rakamların gerçek olmadığını iddia etti.

Barcelona ve bu için hevesli görünseler de, konuşulan rakamların yüksek olması sonrası geri çekildiler. İki takımın da ekonomik olarak bu Avusturyalı oyuncunun isteklerini karşılaması zor görünüyor.

David Alaba, Bayern Münih'te sol bekte yıldızlaşmasına rağmen Alphonso Davies'in gelişi sonrası stoper çekildi. 28 yaşındaki oyuncu, bu bölgedeki performansıyla da beğenileri kazanmayı başardı.

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