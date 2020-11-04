David Alaba'da flaş gelişme! Transferi yattı

Bayern Münih'in deneyimli oyuncusu David Alaba, kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşamadı. 28 yaşındaki oyuncunun kontratı gelecek yaz sona erecek.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer anlaşma sağlanamaması sonrası; "Teklifimizi geri çektik, yeni bir teklif olmayacak." dedi.

İSPANYA HAYALİ ZOR

İspanyol AS gazetesinin haberine göre; Alaba'nın reddettiği maaş 11 milyon avroluk net ücretin yanı sıra 6 milyon avroluk bir bonus içeriyordu. David Alaba ise, bu konuşulan rakamların gerçek olmadığını iddia etti.

Barcelona ve Real Madrid bu transfer için hevesli görünseler de, konuşulan rakamların yüksek olması sonrası geri çekildiler. İki takımın da ekonomik olarak bu Avusturyalı oyuncunun isteklerini karşılaması zor görünüyor.

David Alaba, Bayern Münih'te sol bekte yıldızlaşmasına rağmen Alphonso Davies'in gelişi sonrası stoper çekildi. 28 yaşındaki oyuncu, bu bölgedeki performansıyla da beğenileri kazanmayı başardı.