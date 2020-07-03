Lille'den transfer bombaları! 3 isim birden...
A Milli Takım'ımızın yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, transferde harekete geçti. Fransız ekibi 3 genç oyuncuyu kadrosuna kattı.
Lille Kulübü, Olympique Marsilya'dan Isaac Lihadji, Angers'den Usman Mamadou Simbakoli ve Trofense'den Osvaldo Pedro Capemba ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.
Söz konusu oyunculardan 18 yaşındaki Fransız Lihadji ve Angolalı Capemba kanatlarda, 19 yaşındaki Fransız Simbakoli ise forvette görev yapıyor.
Öte yandan altyapıda bulunan 18 yaşındaki Fransız stoper Nassim Innocenti'nin de profesyonel sözleşmeye imza attığı açıklandı.
- 03.07.2020
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